Preço de Baby Rudi hoje

O preço ao vivo de Baby Rudi (BABYRUDI) hoje é --, com uma variação de 1.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABYRUDI para USD é de -- por BABYRUDI.

Baby Rudi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,013.54, com um fornecimento em circulação de 378,567.71T BABYRUDI. Nas últimas 24 horas, BABYRUDI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BABYRUDI movimentou-se -- na última hora e +4.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Baby Rudi (BABYRUDI)

