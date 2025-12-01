Preço de Baby Poo hoje

O preço ao vivo de Baby Poo (BABYPOO) hoje é --, com uma variação de 11.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABYPOO para USD é de -- por BABYPOO.

Baby Poo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,115, com um fornecimento em circulação de 888.89B BABYPOO. Nas últimas 24 horas, BABYPOO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BABYPOO movimentou-se -0.17% na última hora e +9.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Baby Poo (BABYPOO)

Capitalização de mercado $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K Fornecimento Circulante 888.89B 888.89B 888.89B Fornecimento total 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0

A capitalização de mercado atual de Baby Poo é $ 21.12K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BABYPOO é 888.89B, com um fornecimento total de 888888888888.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.12K.