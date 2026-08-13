Preço de Baby Pepe Token hoje

O preço ao vivo de Baby Pepe Token (BEPE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BEPE para USD é de $ 0 por BEPE.

Baby Pepe Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 72,828, com um fornecimento em circulação de 1.00B BEPE. Nas últimas 24 horas, BEPE foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00142885, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BEPE movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Baby Pepe Token (BEPE)

Capitalização de mercado $ 72.83K$ 72.83K $ 72.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 72.83K$ 72.83K $ 72.83K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Baby Pepe Token é $ 72.83K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BEPE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 72.83K.