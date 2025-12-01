Preço de Baby Manyu hoje

O preço ao vivo de Baby Manyu (BABYMANYU) hoje é --, com uma variação de 0.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABYMANYU para USD é de -- por BABYMANYU.

Baby Manyu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,685, com um fornecimento em circulação de 388,810.04T BABYMANYU. Nas últimas 24 horas, BABYMANYU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BABYMANYU movimentou-se -0.70% na última hora e +4.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Baby Manyu (BABYMANYU)

Capitalização de mercado $ 35.69K$ 35.69K $ 35.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.42K$ 36.42K $ 36.42K Fornecimento Circulante 388,810.04T 388,810.04T 388,810.04T Fornecimento total 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17

