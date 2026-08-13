Preço de Baby Frog Coin hoje

O preço ao vivo de Baby Frog Coin (BABYFROG) hoje é $ 0, com uma variação de 1,69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABYFROG para USD é de $ 0 por BABYFROG.

Baby Frog Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19 314,89, com um fornecimento em circulação de 278,87T BABYFROG. Nas últimas 24 horas, BABYFROG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BABYFROG movimentou-se +0,09% na última hora e -0,92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Baby Frog Coin (BABYFROG)

Capitalização de mercado $ 19,31K$ 19,31K $ 19,31K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19,31K$ 19,31K $ 19,31K Fornecimento Circulante 278,87T 278,87T 278,87T Fornecimento total 278 870 767 229 395,4 278 870 767 229 395,4 278 870 767 229 395,4

A capitalização de mercado atual de Baby Frog Coin é $ 19,31K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BABYFROG é 278,87T, com um fornecimento total de 278870767229395.4. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19,31K.