Preço de Baby Ethereum hoje

O preço ao vivo de Baby Ethereum (BABYETH) hoje é --, com uma variação de 1.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABYETH para USD é de -- por BABYETH.

Baby Ethereum ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,047, com um fornecimento em circulação de 500.00M BABYETH. Nas últimas 24 horas, BABYETH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00133475, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BABYETH movimentou-se +0.01% na última hora e -2.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Baby Ethereum (BABYETH)

Capitalização de mercado $ 23.05K$ 23.05K $ 23.05K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.05K$ 23.05K $ 23.05K Fornecimento Circulante 500.00M 500.00M 500.00M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

