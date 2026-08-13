Preço de Baby Cash Cat hoje

O preço ao vivo de Baby Cash Cat (BABYCASHCAT) hoje é $ 0, com uma variação de 35.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABYCASHCAT para USD é de $ 0 por BABYCASHCAT.

Baby Cash Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 173,651, com um fornecimento em circulação de 1.00B BABYCASHCAT. Nas últimas 24 horas, BABYCASHCAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BABYCASHCAT movimentou-se +0.78% na última hora e +63.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 34.48K.

Informações de mercado de Baby Cash Cat (BABYCASHCAT)

Capitalização de mercado $ 173.65K$ 173.65K $ 173.65K Volume (24h) $ 34.48K$ 34.48K $ 34.48K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 173.65K$ 173.65K $ 173.65K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Baby Cash Cat é $ 173.65K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 34.48K. A oferta em circulação de BABYCASHCAT é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 173.65K.