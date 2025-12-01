Preço de Baby Bottle hoje

O preço ao vivo de Baby Bottle (BOTT) hoje é $ 0.00436583, com uma variação de 15.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOTT para USD é de $ 0.00436583 por BOTT.

Baby Bottle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,365,830, com um fornecimento em circulação de 1.00B BOTT. Nas últimas 24 horas, BOTT foi negociado entre $ 0.00436207 (mínimo) e $ 0.0051822 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0179168, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00436207.

No desempenho de curto prazo, BOTT movimentou-se -0.00% na última hora e -32.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Baby Bottle (BOTT)

Capitalização de mercado $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

