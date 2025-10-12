Tokenomics de Baby BNB (BABYBNB)
Tokenomics e análise de preços de Baby BNB (BABYBNB)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Baby BNB (BABYBNB), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Baby BNB (BABYBNB)
BabyBNB is more than just adorable branding—it's the playful face of a vibrant and growing BNB Chain ecosystem.
In short, BabyBNB encapsulates the heart and soul of the BNB Chain ecosystem. It's here to support, promote, and engage with the growth of this blockchain powerhouse in the most lighthearted way possible. The token aims to spread the word, build a thriving community, and let people ride the BNB wave with a cheeky grin.
Tokenomics de Baby BNB (BABYBNB): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Baby BNB (BABYBNB) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens BABYBNB que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens BABYBNB podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do BABYBNB, explore o preço em tempo real do token BABYBNB!
Previsão de preço de BABYBNB
Quer saber para onde o BABYBNB pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do BABYBNB combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
