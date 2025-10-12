Informações de preço de Baby BNB (BABYBNB) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00106508 $ 0.00106508 $ 0.00106508 Mínimo 24h $ 0.00132994 $ 0.00132994 $ 0.00132994 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00106508$ 0.00106508 $ 0.00106508 Máximo 24h $ 0.00132994$ 0.00132994 $ 0.00132994 Máximo histórico $ 0.143331$ 0.143331 $ 0.143331 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +1.54% Alteração de Preço (1D) +2.66% Variação de Preço (7d) -23.37% Variação de Preço (7d) -23.37%

O preço em tempo real de Baby BNB (BABYBNB) é $0.00117341. Nas últimas 24 horas, BABYBNB foi negociado entre a mínima de $ 0.00106508 e a máxima de $ 0.00132994, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BABYBNB é $ 0.143331, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BABYBNB variou +1.54% na última hora, +2.66% nas últimas 24 horas e -23.37% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Baby BNB (BABYBNB)

Capitalização de mercado $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Baby BNB é $ 1.17M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BABYBNB é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.17M.