Informações de preço de Baby BFT (BBFT) (USD)

O preço em tempo real de Baby BFT (BBFT) é $0.00304916. Nas últimas 24 horas, BBFT foi negociado entre a mínima de $ 0.00113835 e a máxima de $ 0.00355755, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BBFT é $ 0.00794105, enquanto o mais baixo é $ 0.0003144.

Em termos de desempenho de curto prazo, BBFT variou +0.99% na última hora, +126.94% nas últimas 24 horas e -31.92% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Baby BFT (BBFT)

A capitalização de mercado atual de Baby BFT é $ 12.20M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BBFT é 4.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.49M.