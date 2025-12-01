Preço de Baby Aster hoje

O preço ao vivo de Baby Aster (BABYASTER) hoje é --, com uma variação de 2.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABYASTER para USD é de -- por BABYASTER.

Baby Aster ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,464.1, com um fornecimento em circulação de 420.00T BABYASTER. Nas últimas 24 horas, BABYASTER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BABYASTER movimentou-se -0.67% na última hora e -13.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Baby Aster (BABYASTER)

Capitalização de mercado $ 17.46K$ 17.46K $ 17.46K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.46K$ 17.46K $ 17.46K Fornecimento Circulante 420.00T 420.00T 420.00T Fornecimento total 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Baby Aster é $ 17.46K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BABYASTER é 420.00T, com um fornecimento total de 420000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.46K.