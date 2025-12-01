Preço de B1OAI hoje

O preço ao vivo de B1OAI (B1OAI) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de B1OAI para USD é de -- por B1OAI.

B1OAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,371.03, com um fornecimento em circulação de 1.00B B1OAI. Nas últimas 24 horas, B1OAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.338166, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, B1OAI movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de B1OAI (B1OAI)

Capitalização de mercado $ 4.37K$ 4.37K $ 4.37K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.37K$ 4.37K $ 4.37K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de B1OAI é $ 4.37K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de B1OAI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.37K.