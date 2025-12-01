Preço de B All In hoje

O preço ao vivo de B All In (BALLIN) hoje é --, com uma variação de 1.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BALLIN para USD é de -- por BALLIN.

B All In ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,823.35, com um fornecimento em circulação de 999.77M BALLIN. Nas últimas 24 horas, BALLIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BALLIN movimentou-se -- na última hora e +0.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de B All In (BALLIN)

Capitalização de mercado $ 5.82K$ 5.82K $ 5.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.82K$ 5.82K $ 5.82K Fornecimento Circulante 999.77M 999.77M 999.77M Fornecimento total 999,769,361.557453 999,769,361.557453 999,769,361.557453

A capitalização de mercado atual de B All In é $ 5.82K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BALLIN é 999.77M, com um fornecimento total de 999769361.557453. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.82K.