Preço de Azuma Coin hoje

O preço ao vivo de Azuma Coin (AZUM) hoje é $ 0, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AZUM para USD é de $ 0 por AZUM.

Azuma Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 155,840, com um fornecimento em circulação de 138.85M AZUM. Nas últimas 24 horas, AZUM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.086043, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AZUM movimentou-se -- na última hora e +4.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 437.18.

Informações de mercado de Azuma Coin (AZUM)

Capitalização de mercado $ 155.84K$ 155.84K $ 155.84K Volume (24h) $ 437.18$ 437.18 $ 437.18 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 156.47K$ 156.47K $ 156.47K Fornecimento Circulante 138.85M 138.85M 138.85M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Azuma Coin é $ 155.84K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 437.18. A oferta em circulação de AZUM é 138.85M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 156.47K.