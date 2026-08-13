Preço de Ayy Lmao hoje

O preço ao vivo de Ayy Lmao (AYYLIEN) hoje é $ 0, com uma variação de 5.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AYYLIEN para USD é de $ 0 por AYYLIEN.

Ayy Lmao ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 53,573, com um fornecimento em circulação de 420.69B AYYLIEN. Nas últimas 24 horas, AYYLIEN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AYYLIEN movimentou-se -0.06% na última hora e -8.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ayy Lmao (AYYLIEN)

Capitalização de mercado $ 53.57K$ 53.57K $ 53.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 53.57K$ 53.57K $ 53.57K Fornecimento Circulante 420.69B 420.69B 420.69B Fornecimento total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ayy Lmao é $ 53.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AYYLIEN é 420.69B, com um fornecimento total de 420690000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 53.57K.