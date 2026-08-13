Preço de Axelar Wrapped Ether hoje

O preço ao vivo de Axelar Wrapped Ether (AXLETH) hoje é $ 1,875.06, com uma variação de 0.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AXLETH para USD é de $ 1,875.06 por AXLETH.

Axelar Wrapped Ether ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 93,046, com um fornecimento em circulação de 49.62 AXLETH. Nas últimas 24 horas, AXLETH foi negociado entre $ 1,803.86 (mínimo) e $ 1,917.22 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5,123.96, enquanto a mínima histórica foi de $ 1,086.71.

No desempenho de curto prazo, AXLETH movimentou-se +0.48% na última hora e -0.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.67K.

Informações de mercado de Axelar Wrapped Ether (AXLETH)

Capitalização de mercado $ 93.05K$ 93.05K $ 93.05K Volume (24h) $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 93.05K$ 93.05K $ 93.05K Fornecimento Circulante 49.62 49.62 49.62 Fornecimento total 49.62311834613477 49.62311834613477 49.62311834613477

A capitalização de mercado atual de Axelar Wrapped Ether é $ 93.05K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.67K. A oferta em circulação de AXLETH é 49.62, com um fornecimento total de 49.62311834613477. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 93.05K.