Preço de AxCNH (AXCNH)
O preço ao vivo de AxCNH (AXCNH) hoje é $ 0.243749, com uma variação de 65.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AXCNH para USD é de $ 0.243749 por AXCNH.
AxCNH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,537,537, com um fornecimento em circulação de 39.13M AXCNH. Nas últimas 24 horas, AXCNH foi negociado entre $ 0.146643 (mínimo) e $ 0.473353 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.594466, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01171476.
No desempenho de curto prazo, AXCNH movimentou-se +0.39% na última hora e +66.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 65.99.
A capitalização de mercado atual de AxCNH é $ 9.54M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 65.99. A oferta em circulação de AXCNH é 39.13M, com um fornecimento total de 39128445.8. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.54M.
+0.39%
+65.92%
+66.84%
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de AxCNH em USD foi de $ +0.096838.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de AxCNH em USD foi de $ +0.1555543718.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de AxCNH em USD foi de $ -0.1351036601.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de AxCNH em USD foi de $ -0.00000043610162583.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.096838
|+65.92%
|30 dias
|$ +0.1555543718
|+63.82%
|60 dias
|$ -0.1351036601
|-55.42%
|90 dias
|$ -0.00000043610162583
|-0.00%
Em 2040, o preço de AxCNH pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de mercado de AxCNH?
AxCNH está avaliado em R$1.22172712569790047000, com uma variação de 65.91% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.
Quantos detentores únicos possui AXCNH?
Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de AXCNH. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.
Quão ativo está AxCNH em sua blockchain nativa?
Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.
Qual é a oferta circulante total de AXCNH?
A oferta circulante é de 39128445.8, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.
Qual é o volume de 24 horas de AxCNH?
AxCNH gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.
Como se comporta AXCNH em relação aos concorrentes da Stablecoins,CNY Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Conflux Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin?
Comparado a outros ativos no segmento Stablecoins,CNY Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Conflux Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin, o impulso de AXCNH é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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