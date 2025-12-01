Preço de Awoke hoje

O preço ao vivo de Awoke (AWOKE) hoje é $ 0.01641181, com uma variação de 1.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AWOKE para USD é de $ 0.01641181 por AWOKE.

Awoke ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 16,410.7, com um fornecimento em circulação de 999.93K AWOKE. Nas últimas 24 horas, AWOKE foi negociado entre $ 0.01623532 (mínimo) e $ 0.01694319 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6.33, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01555365.

No desempenho de curto prazo, AWOKE movimentou-se +0.83% na última hora e -5.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Awoke (AWOKE)

Capitalização de mercado $ 16.41K$ 16.41K $ 16.41K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.41K$ 16.41K $ 16.41K Fornecimento Circulante 999.93K 999.93K 999.93K Fornecimento total 999,932.35332 999,932.35332 999,932.35332

A capitalização de mercado atual de Awoke é $ 16.41K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AWOKE é 999.93K, com um fornecimento total de 999932.35332. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.41K.