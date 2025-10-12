Informações de preço de Avocado DAO (AVG) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0047276 $ 0.0047276 $ 0.0047276 Mínimo 24h $ 0.00511373 $ 0.00511373 $ 0.00511373 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.0047276$ 0.0047276 $ 0.0047276 Máximo 24h $ 0.00511373$ 0.00511373 $ 0.00511373 Máximo histórico $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Menor preço $ 0.00450186$ 0.00450186 $ 0.00450186 Variação de Preço (1h) +0.54% Alteração de Preço (1D) -0.85% Variação de Preço (7d) -15.48% Variação de Preço (7d) -15.48%

O preço em tempo real de Avocado DAO (AVG) é $0.00491653. Nas últimas 24 horas, AVG foi negociado entre a mínima de $ 0.0047276 e a máxima de $ 0.00511373, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AVG é $ 2.69, enquanto o mais baixo é $ 0.00450186.

Em termos de desempenho de curto prazo, AVG variou +0.54% na última hora, -0.85% nas últimas 24 horas e -15.48% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Avocado DAO (AVG)

Capitalização de mercado $ 731.11K$ 731.11K $ 731.11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Fornecimento Circulante 148.45M 148.45M 148.45M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Avocado DAO é $ 731.11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AVG é 148.45M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.92M.