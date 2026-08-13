Preço de Auton ai hoje

O preço ao vivo de Auton ai (AUTO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AUTO para USD é de $ 0 por AUTO.

Auton ai ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,623.66, com um fornecimento em circulação de 999.83M AUTO. Nas últimas 24 horas, AUTO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AUTO movimentou-se -- na última hora e -8.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Auton ai (AUTO)

Capitalização de mercado $ 10.62K$ 10.62K $ 10.62K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.62K$ 10.62K $ 10.62K Fornecimento Circulante 999.83M 999.83M 999.83M Fornecimento total 999,830,421.205145 999,830,421.205145 999,830,421.205145

A capitalização de mercado atual de Auton ai é $ 10.62K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AUTO é 999.83M, com um fornecimento total de 999830421.205145. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.62K.