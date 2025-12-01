Preço de AutoAir AI hoje

O preço ao vivo de AutoAir AI (AAI) hoje é $ 0.00137454, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AAI para USD é de $ 0.00137454 por AAI.

AutoAir AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 45,703, com um fornecimento em circulação de 33.25M AAI. Nas últimas 24 horas, AAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.333577, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AAI movimentou-se -- na última hora e +5.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AutoAir AI (AAI)

Capitalização de mercado $ 45.70K$ 45.70K $ 45.70K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 137.45K$ 137.45K $ 137.45K Fornecimento Circulante 33.25M 33.25M 33.25M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

