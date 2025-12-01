Preço de Auto Finance hoje

O preço ao vivo de Auto Finance (TOKE) hoje é $ 0.147584, com uma variação de 4.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TOKE para USD é de $ 0.147584 por TOKE.

Auto Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,145,000, com um fornecimento em circulação de 82.59M TOKE. Nas últimas 24 horas, TOKE foi negociado entre $ 0.14651 (mínimo) e $ 0.1547 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 79.02, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.12921.

No desempenho de curto prazo, TOKE movimentou-se +0.37% na última hora e +5.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Auto Finance (TOKE)

Capitalização de mercado $ 12.15M$ 12.15M $ 12.15M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.70M$ 14.70M $ 14.70M Fornecimento Circulante 82.59M 82.59M 82.59M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

