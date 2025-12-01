Preço de Australian Digital Dollar hoje

O preço ao vivo de Australian Digital Dollar (AUDD) hoje é $ 0.654974, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AUDD para USD é de $ 0.654974 por AUDD.

Australian Digital Dollar ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,029,858, com um fornecimento em circulação de 6.15M AUDD. Nas últimas 24 horas, AUDD foi negociado entre $ 0.651482 (mínimo) e $ 0.655902 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.87, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.36464.

No desempenho de curto prazo, AUDD movimentou-se -0.00% na última hora e +1.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Australian Digital Dollar (AUDD)

Capitalização de mercado $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Fornecimento Circulante 6.15M 6.15M 6.15M Fornecimento total 6,152,817.454638 6,152,817.454638 6,152,817.454638

A capitalização de mercado atual de Australian Digital Dollar é $ 4.03M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AUDD é 6.15M, com um fornecimento total de 6152817.454638. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.03M.