Preço de AUSSIE BAG WORKERS hoje

O preço ao vivo de AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) hoje é --, com uma variação de 7.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AUSBAGWORK para USD é de -- por AUSBAGWORK.

AUSSIE BAG WORKERS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,823.46, com um fornecimento em circulação de 999.46M AUSBAGWORK. Nas últimas 24 horas, AUSBAGWORK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00102885, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AUSBAGWORK movimentou-se +0.72% na última hora e +4.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

Capitalização de mercado $ 10.82K$ 10.82K $ 10.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.82K$ 10.82K $ 10.82K Fornecimento Circulante 999.46M 999.46M 999.46M Fornecimento total 999,462,483.649428 999,462,483.649428 999,462,483.649428

A capitalização de mercado atual de AUSSIE BAG WORKERS é $ 10.82K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AUSBAGWORK é 999.46M, com um fornecimento total de 999462483.649428. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.82K.