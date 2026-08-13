Preço de Aurra by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Aurra by Virtuals (AURA) hoje é $ 0, com uma variação de 14.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AURA para USD é de $ 0 por AURA.

Aurra by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 82,173, com um fornecimento em circulação de 1.00B AURA. Nas últimas 24 horas, AURA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00992177, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AURA movimentou-se +0.20% na última hora e +33.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Aurra by Virtuals (AURA)

Capitalização de mercado $ 82.17K$ 82.17K $ 82.17K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 82.17K$ 82.17K $ 82.17K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Aurra by Virtuals é $ 82.17K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AURA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 82.17K.