Preço de AURO USDA hoje

O preço ao vivo de AURO USDA (USDA) hoje é $ 0.9992, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDA para USD é de $ 0.9992 por USDA.

AURO USDA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 231,310, com um fornecimento em circulação de 231.52K USDA. Nas últimas 24 horas, USDA foi negociado entre $ 0.98922 (mínimo) e $ 1.013 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.033, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.953424.

No desempenho de curto prazo, USDA movimentou-se -0.05% na última hora e -0.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AURO USDA (USDA)

Capitalização de mercado $ 231.31K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.10M Fornecimento Circulante 231.52K Fornecimento total 10,106,574.94593428

