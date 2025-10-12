Informações de preço de AURO Finance (AURO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00204287 Mínimo 24h $ 0.00239497 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00204287 Máximo 24h $ 0.00239497 Máximo histórico $ 0.00737474 Menor preço $ 0.00167558 Variação de Preço (1h) -0.27% Alteração de Preço (1D) -9.80% Variação de Preço (7d) -38.00%

O preço em tempo real de AURO Finance (AURO) é $0.00209459. Nas últimas 24 horas, AURO foi negociado entre a mínima de $ 0.00204287 e a máxima de $ 0.00239497, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AURO é $ 0.00737474, enquanto o mais baixo é $ 0.00167558.

Em termos de desempenho de curto prazo, AURO variou -0.27% na última hora, -9.80% nas últimas 24 horas e -38.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de AURO Finance (AURO)

Capitalização de mercado $ 206.29K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.13M Fornecimento Circulante 98.90M Fornecimento total 541,003,890.0932245

A capitalização de mercado atual de AURO Finance é $ 206.29K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AURO é 98.90M, com um fornecimento total de 541003890.0932245. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.13M.