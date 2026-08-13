Qual é o preço atual de Aura Finance?

Aura Finance está sendo negociado a R$0.0957513203349033456000, o que representa uma variação de preço de 9.92% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como AURA se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 9.92% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se AURA está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Aura Finance está se saindo em comparação com tokens da categoria Decentralized Finance (DeFi),Gnosis Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Metagovernance,Base Ecosystem,Base Native?

No segmento Decentralized Finance (DeFi),Gnosis Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Metagovernance,Base Ecosystem,Base Native, AURA demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Aura Finance hoje?

A capitalização de mercado de R$6904693.73451134304000 coloca AURA no ranking #2908, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.0869677303842296127000 e R$0.1004682840177206583000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente AURA está sendo negociado?

Aura Finance gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de AURA?

Com 49648036.61486026 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.