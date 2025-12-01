Preço de Aubrai by Bio hoje

O preço ao vivo de Aubrai by Bio (AUBRAI) hoje é $ 4.46, com uma variação de 4.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AUBRAI para USD é de $ 4.46 por AUBRAI.

Aubrai by Bio ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,149,246, com um fornecimento em circulação de 1.38M AUBRAI. Nas últimas 24 horas, AUBRAI foi negociado entre $ 4.46 (mínimo) e $ 4.88 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 27.72, enquanto a mínima histórica foi de $ 4.5.

No desempenho de curto prazo, AUBRAI movimentou-se -0.88% na última hora e -13.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Aubrai by Bio (AUBRAI)

Capitalização de mercado $ 6.15M$ 6.15M $ 6.15M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.92M$ 8.92M $ 8.92M Fornecimento Circulante 1.38M 1.38M 1.38M Fornecimento total 2,000,000.0 2,000,000.0 2,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Aubrai by Bio é $ 6.15M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AUBRAI é 1.38M, com um fornecimento total de 2000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.92M.