Preço de Atua AI hoje

O preço ao vivo de Atua AI (TUA) hoje é $ 0.0000103, com uma variação de 15.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TUA para USD é de $ 0.0000103 por TUA.

Atua AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 51,508, com um fornecimento em circulação de 5.00B TUA. Nas últimas 24 horas, TUA foi negociado entre $ 0.00000889 (mínimo) e $ 0.00001036 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.001502, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000711.

No desempenho de curto prazo, TUA movimentou-se -0.26% na última hora e +16.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Atua AI (TUA)

Capitalização de mercado $ 51.51K$ 51.51K $ 51.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 51.51K$ 51.51K $ 51.51K Fornecimento Circulante 5.00B 5.00B 5.00B Fornecimento total 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Atua AI é $ 51.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TUA é 5.00B, com um fornecimento total de 5000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 51.51K.