Preço de attn markets hoje

O preço ao vivo de attn markets (ATTN) hoje é $ 0, com uma variação de 1.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ATTN para USD é de $ 0 por ATTN.

attn markets ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 80,152, com um fornecimento em circulação de 309.98M ATTN. Nas últimas 24 horas, ATTN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ATTN movimentou-se 0.00% na última hora e -19.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 104.74.

Informações de mercado de attn markets (ATTN)

Capitalização de mercado $ 80.15K$ 80.15K $ 80.15K Volume (24h) $ 104.74$ 104.74 $ 104.74 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 258.57K$ 258.57K $ 258.57K Fornecimento Circulante 309.98M 309.98M 309.98M Fornecimento total 999,980,309.672432 999,980,309.672432 999,980,309.672432

A capitalização de mercado atual de attn markets é $ 80.15K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 104.74. A oferta em circulação de ATTN é 309.98M, com um fornecimento total de 999980309.672432. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 258.57K.