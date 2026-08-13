O que torna o AthenaX9 único?

O AthenaX9 oferece cobertura de mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana, nas principais cadeias EVM (mais de 18), plataformas de mídia social e movimentos do mercado. Suas capacidades essenciais incluem rastreamento em tempo real dos movimentos de capital inteligente, análise de sentimento alimentada por IA, rastreamento automatizado das estratégias de traders de alto desempenho, transcrição e análise em tempo real do conteúdo dos principais influenciadores cripto, análise aprofundada de protocolos DeFi com verificações integradas de segurança de contratos inteligentes e a capacidade de publicar ou tuitar autonomamente em contas do X/Twitter.

Do que trata o AthenaX9?

O AthenaX9 é um agente de mercado de IA de ponta, projetado para aprimorar suas capacidades de trading no setor de blockchain em rápido crescimento. Ele oferece uma interface de chat com IA fácil de navegar, que coleta, organiza e processa dados complexos de blockchain em insights acionáveis, ajudando os usuários a se manterem informados sobre as últimas tendências, projetos DeFi, DApps e tokens.

Para que o AthenaX9 pode ser usado?

O AthenaX9 pode ser usado para obter insights valiosos sobre projetos futuros, movimentos de mercado e opções DeFi. Ele capacita traders ao fornecer inteligência em tempo real, permitindo-lhes maximizar seus esforços de trading e permanecer à frente no dinâmico mercado de blockchain.

Qual é o preço atual de AthenaX9?

Negociando a R$, AthenaX9 apresentou uma variação de preço de 2.23% nas últimas 24 horas.

Como a oferta de tokens afeta a avaliação de AIX9?

A oferta desempenha um papel fundamental: com 418776404.2875 tokens em circulação, a escassez ou a inflação podem influenciar significativamente o comportamento dos preços em horizontes longos.

Qual é a capitalização de mercado de AthenaX9?

Sua capitalização de mercado é de R$154061.04912256611000, ocupando a posição #8357 globalmente e indicando a escala de adoção da rede.

Qual é a atividade de negociação das últimas 24 horas?

AIX9 registrou R$-- em volume de negociação, demonstrando a liquidez atual e a atividade dos usuários.

Qual é a faixa de preços das últimas 24 horas?

Ela variou entre R$ e R$, ajudando os investidores a avaliarem o impulso de curto prazo.

Como AthenaX9 se encaixa na categoria Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents?

Como token Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents, AIX9 compete com ativos similares com base em utilidade, oferta, adoção e tendências de desempenho.

Quais são as tendências de tokenomics de longo prazo que importam?

Emissões, queimas, cronogramas de desbloqueio e recompensas por staking — frequentemente ligadas à economia da -- — podem afetar a oferta futura e a confiança do mercado.