Preço de AstraZeneca xStock hoje

O preço ao vivo de AstraZeneca xStock (AZNX) hoje é $ 93.51, com uma variação de 0.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AZNX para USD é de $ 93.51 por AZNX.

AstraZeneca xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 216,050, com um fornecimento em circulação de 2.31K AZNX. Nas últimas 24 horas, AZNX foi negociado entre $ 92.86 (mínimo) e $ 93.6 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 289.64, enquanto a mínima histórica foi de $ 71.27.

No desempenho de curto prazo, AZNX movimentou-se -0.00% na última hora e +5.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AstraZeneca xStock (AZNX)

Capitalização de mercado $ 216.05K$ 216.05K $ 216.05K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M Fornecimento Circulante 2.31K 2.31K 2.31K Fornecimento total 37,645.16629561065 37,645.16629561065 37,645.16629561065

