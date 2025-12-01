Preço de Aston Martin Cognizant Fan Token hoje

O preço ao vivo de Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) hoje é $ 0.107401, com uma variação de 1.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AM para USD é de $ 0.107401 por AM.

Aston Martin Cognizant Fan Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 297,964, com um fornecimento em circulação de 2.77M AM. Nas últimas 24 horas, AM foi negociado entre $ 0.106531 (mínimo) e $ 0.109861 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 12.06, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00017613.

No desempenho de curto prazo, AM movimentou-se -0.04% na última hora e +4.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Capitalização de mercado $ 297.96K$ 297.96K $ 297.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Fornecimento Circulante 2.77M 2.77M 2.77M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Aston Martin Cognizant Fan Token é $ 297.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AM é 2.77M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.07M.