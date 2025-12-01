Preço de Assteroid hoje

O preço ao vivo de Assteroid (ASSTEROID) hoje é --, com uma variação de 5.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASSTEROID para USD é de -- por ASSTEROID.

Assteroid ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 48,031, com um fornecimento em circulação de 100.00M ASSTEROID. Nas últimas 24 horas, ASSTEROID foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00437272, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ASSTEROID movimentou-se +0.15% na última hora e -45.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Assteroid (ASSTEROID)

Capitalização de mercado $ 48.03K$ 48.03K $ 48.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 48.03K$ 48.03K $ 48.03K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Assteroid é $ 48.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ASSTEROID é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 48.03K.