Qual é o preço atual de Assisterr AI?

O preço em tempo real de Assisterr AI (ASRR) é R$0.006276821154185169000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Assisterr AI está posicionado no mercado?

Assisterr AI ocupa atualmente a posição de número #9054 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$626850.08450611992000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de ASRR?

A oferta circulante de ASRR é de 14040502.56932068 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Assisterr AI?

Nas últimas 24 horas, Assisterr AI teve uma variação de preço entre R$0.0062672477864581917000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0064440292941704898000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Assisterr AI está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Assisterr AI atingiu um máximo histórico de R$2.51041770314052174000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0056390644475984718000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de ASRR hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Assisterr AI?

A movimentação atual do preço de -2.40% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,AI Agents. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.