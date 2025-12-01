Preço de AssetMantle hoje

O preço ao vivo de AssetMantle (MNTL) hoje é $ 0.00008354, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MNTL para USD é de $ 0.00008354 por MNTL.

AssetMantle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 192,860, com um fornecimento em circulação de 2.31B MNTL. Nas últimas 24 horas, MNTL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.831444, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00007345.

No desempenho de curto prazo, MNTL movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AssetMantle (MNTL)

Capitalização de mercado $ 192.86K$ 192.86K $ 192.86K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 193.73K$ 193.73K $ 193.73K Fornecimento Circulante 2.31B 2.31B 2.31B Fornecimento total 2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571

