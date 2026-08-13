Preço de ASML xStock hoje

O preço ao vivo de ASML xStock (ASMLX) hoje é $ 1,835.47, com uma variação de 4.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASMLX para USD é de $ 1,835.47 por ASMLX.

ASML xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 619,984, com um fornecimento em circulação de 343.72 ASMLX. Nas últimas 24 horas, ASMLX foi negociado entre $ 1,761.23 (mínimo) e $ 1,835.6 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2,001.24, enquanto a mínima histórica foi de $ 1,391.93.

No desempenho de curto prazo, ASMLX movimentou-se -- na última hora e +10.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 136.02.

Informações de mercado de ASML xStock (ASMLX)

Capitalização de mercado $ 619.98K$ 619.98K $ 619.98K Volume (24h) $ 136.02$ 136.02 $ 136.02 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 134.46M$ 134.46M $ 134.46M Fornecimento Circulante 343.72 343.72 343.72 Fornecimento total 73,256.43157948997 73,256.43157948997 73,256.43157948997

A capitalização de mercado atual de ASML xStock é $ 619.98K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 136.02. A oferta em circulação de ASMLX é 343.72, com um fornecimento total de 73256.43157948997. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 134.46M.