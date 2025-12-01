Preço de ask the Sandwich by Virtuals hoje

O preço ao vivo de ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) hoje é $ 0.00002045, com uma variação de 0.68% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SANWCH para USD é de $ 0.00002045 por SANWCH.

ask the Sandwich by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,437, com um fornecimento em circulação de 999.44M SANWCH. Nas últimas 24 horas, SANWCH foi negociado entre $ 0.00002023 (mínimo) e $ 0.00002066 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00007472, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001659.

No desempenho de curto prazo, SANWCH movimentou-se -- na última hora e +1.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Capitalização de mercado $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K Fornecimento Circulante 999.44M 999.44M 999.44M Fornecimento total 999,436,564.553854 999,436,564.553854 999,436,564.553854

A capitalização de mercado atual de ask the Sandwich by Virtuals é $ 20.44K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SANWCH é 999.44M, com um fornecimento total de 999436564.553854. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.44K.