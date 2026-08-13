Qual é o preço atual de ArthSwap Wrapped ASTR?

ArthSwap Wrapped ASTR está sendo negociado a R$0.0230957747025047964000, o que representa uma variação de preço de -1.73% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como WASTR se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -1.73% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se WASTR está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como ArthSwap Wrapped ASTR está se saindo em comparação com tokens da categoria Smart Contract Platform,Crypto-Backed Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Wrapped-Tokens,Astar Ecosystem?

No segmento Smart Contract Platform,Crypto-Backed Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Wrapped-Tokens,Astar Ecosystem, WASTR demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de ArthSwap Wrapped ASTR hoje?

A capitalização de mercado de R$581765.03596991007000 coloca WASTR no ranking #--, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.0230170826222359254000 e R$0.0237453602823038844000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente WASTR está sendo negociado?

ArthSwap Wrapped ASTR gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de WASTR?

Com 25185837.16471322 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.