Informações de preço de Aria Premier Launch (APL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.861881 $ 0.861881 $ 0.861881 Mínimo 24h $ 0.870596 $ 0.870596 $ 0.870596 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.861881$ 0.861881 $ 0.861881 Máximo 24h $ 0.870596$ 0.870596 $ 0.870596 Máximo histórico $ 0.963616$ 0.963616 $ 0.963616 Menor preço $ 0.782058$ 0.782058 $ 0.782058 Variação de Preço (1h) -0.17% Alteração de Preço (1D) -0.34% Variação de Preço (7d) -4.72% Variação de Preço (7d) -4.72%

O preço em tempo real de Aria Premier Launch (APL) é $0.862827. Nas últimas 24 horas, APL foi negociado entre a mínima de $ 0.861881 e a máxima de $ 0.870596, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de APL é $ 0.963616, enquanto o mais baixo é $ 0.782058.

Em termos de desempenho de curto prazo, APL variou -0.17% na última hora, -0.34% nas últimas 24 horas e -4.72% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Aria Premier Launch (APL)

Capitalização de mercado $ 9.31M$ 9.31M $ 9.31M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.31M$ 9.31M $ 9.31M Fornecimento Circulante 10.79M 10.79M 10.79M Fornecimento total 10,790,543.23977371 10,790,543.23977371 10,790,543.23977371

A capitalização de mercado atual de Aria Premier Launch é $ 9.31M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de APL é 10.79M, com um fornecimento total de 10790543.23977371. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.31M.