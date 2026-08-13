Qual é o preço em tempo real de Areal Finance hoje?

O preço atual de Areal Finance está em R$0.0072581164073724024000, com uma variação de -0.01% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para ARL?

ARL foi negociado entre R$0.0072569635934576355000 e R$0.0072606726469225377000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Areal Finance está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica ARL está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que ARL está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Areal Finance?

Com uma capitalização de mercado de R$126022.60982167029000, Areal Finance ocupa a posição #8299, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial ARL tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Areal Finance se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$0.0430621608498586623000, enquanto o ATL é de R$0.0062650424033168985000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de ARL?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (17362744.657881 tokens), o desempenho da categoria dentro de Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.