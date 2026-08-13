Preço de Archway hoje

O preço ao vivo de Archway (ARCH) hoje é $ 0, com uma variação de 0.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARCH para USD é de $ 0 por ARCH.

Archway ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 123,544, com um fornecimento em circulação de 290.44M ARCH. Nas últimas 24 horas, ARCH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.277883, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ARCH movimentou-se +0.18% na última hora e -1.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 11.02.

Informações de mercado de Archway (ARCH)

Capitalização de mercado $ 123.54K$ 123.54K $ 123.54K Volume (24h) $ 11.02$ 11.02 $ 11.02 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 425.36K$ 425.36K $ 425.36K Fornecimento Circulante 290.44M 290.44M 290.44M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Archway é $ 123.54K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 11.02. A oferta em circulação de ARCH é 290.44M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 425.36K.