Preço de ArcheriumAi hoje

O preço ao vivo de ArcheriumAi (ARCA) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARCA para USD é de -- por ARCA.

ArcheriumAi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,109.29, com um fornecimento em circulação de 100.00M ARCA. Nas últimas 24 horas, ARCA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01600777, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ARCA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ArcheriumAi (ARCA)

Capitalização de mercado $ 7.11K$ 7.11K $ 7.11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.11K$ 7.11K $ 7.11K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ArcheriumAi é $ 7.11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ARCA é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.11K.