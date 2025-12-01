Preço de Arcana Network hoje

O preço ao vivo de Arcana Network (XAR) hoje é $ 0.00047034, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XAR para USD é de $ 0.00047034 por XAR.

Arcana Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 324,669, com um fornecimento em circulação de 690.28M XAR. Nas últimas 24 horas, XAR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.52, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00030654.

No desempenho de curto prazo, XAR movimentou-se -- na última hora e -15.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Arcana Network (XAR)

Capitalização de mercado $ 324.67K$ 324.67K $ 324.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 470.34K$ 470.34K $ 470.34K Fornecimento Circulante 690.28M 690.28M 690.28M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Arcana Network é $ 324.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XAR é 690.28M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 470.34K.