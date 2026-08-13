Qual é o preço em tempo real de Aquabank bCircle hoje?

O preço atual de Aquabank bCircle está em R$5.00963807460456846000, com uma variação de -0.04% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para BUSDC?

BUSDC foi negociado entre R$4.9954434267496995000 e R$5.02225888085406000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Aquabank bCircle está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica BUSDC está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que BUSDC está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Aquabank bCircle?

Com uma capitalização de mercado de R$1027959.15556323270000, Aquabank bCircle ocupa a posição #4667, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial BUSDC tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Aquabank bCircle se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$5.16761367880293000, enquanto o ATL é de R$4.93207875931281624000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de BUSDC?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (208057.992745 tokens), o desempenho da categoria dentro de LP Tokens,Avalanche Ecosystem,AquaBank Ecosystem e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.