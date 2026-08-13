Qual é o preço atual de Aquabank bAUSD?

Aquabank bAUSD está sendo negociado a R$5.00558317696523619000, com uma variação de preço de -0.05% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Aquabank bAUSD é de R$5.03729558409015000, enquanto o ATL é de R$4.97804596110554337000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de BAUSD hoje?

A capitalização de mercado está em R$667243.68163266969000, colocando o ativo no #-- lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Aquabank bAUSD?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com BAUSD.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 133336.022397 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Aquabank bAUSD se enquadra?

Aquabank bAUSD faz parte da classificação LP Tokens,Avalanche Ecosystem,AquaBank Ecosystem, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de BAUSD?

Operar na rede -- permite que BAUSD aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.