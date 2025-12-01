Preço de Aptos Futures hoje

O preço ao vivo de Aptos Futures (APF) hoje é --, com uma variação de 0.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de APF para USD é de -- por APF.

Aptos Futures ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,072.35, com um fornecimento em circulação de 851.89M APF. Nas últimas 24 horas, APF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, APF movimentou-se -0.56% na última hora e +4.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Aptos Futures (APF)

Capitalização de mercado $ 12.07K$ 12.07K $ 12.07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Fornecimento Circulante 851.89M 851.89M 851.89M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

