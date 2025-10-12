Informações de preço de Apraemio (APRA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.145912 $ 0.145912 $ 0.145912 Mínimo 24h $ 0.159359 $ 0.159359 $ 0.159359 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.145912$ 0.145912 $ 0.145912 Máximo 24h $ 0.159359$ 0.159359 $ 0.159359 Máximo histórico $ 0.290289$ 0.290289 $ 0.290289 Menor preço $ 0.100164$ 0.100164 $ 0.100164 Variação de Preço (1h) +0.31% Alteração de Preço (1D) -0.30% Variação de Preço (7d) -1.27% Variação de Preço (7d) -1.27%

O preço em tempo real de Apraemio (APRA) é $0.157111. Nas últimas 24 horas, APRA foi negociado entre a mínima de $ 0.145912 e a máxima de $ 0.159359, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de APRA é $ 0.290289, enquanto o mais baixo é $ 0.100164.

Em termos de desempenho de curto prazo, APRA variou +0.31% na última hora, -0.30% nas últimas 24 horas e -1.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Apraemio (APRA)

Capitalização de mercado $ 21.66M$ 21.66M $ 21.66M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 156.97M$ 156.97M $ 156.97M Fornecimento Circulante 138.00M 138.00M 138.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Apraemio é $ 21.66M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de APRA é 138.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 156.97M.